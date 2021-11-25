SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Rektörümüz Ziraat Fakültesi Öğrencileri ile Bir Araya Geldi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencileri ile 24 Kasım 2021 tarihinde bir araya geldi.

Toplantıya, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Medeniyeti inşa etme yolunda gençlerin öneminin ve rolünün büyük olduğunu vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sevgili öğrenciler geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek. Bilimin ışığında yol alan gençler olarak, Ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Sizlere inancım tam. Unutmayın ki bizler her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız. " dedi.

Ziraat Fakültesi Rektör-Öğrenci buluşması programı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve fakültenin akademisyenleri ile gerçekleşen 2021-2022 Akademik Yılı değerlendirmesinin ardından sona erdi.

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