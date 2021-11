Rektörümüz ve Öğretim Üyemize "Üstün Makale" Ödülü Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Börte Köse'nin, Environmental Engineering Research (EER) dergisinde yayımladıkları makalelerine Kore Çevre Mühendisleri Derneği (KSEE) tarafından "Üstün Makale" ödülüne layık görüldü.

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Börte Köse, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Tülay Ergön Can ve Seul Ulusal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Chung-Hak Lee'nin Environmental Engineering Research dergisinde yayımladıkları "Quorum quenching for effective control of biofouling in membrane bioreactor: A comprehensive review of approaches, applications, and challenges" (Membran biyoreaktörde biyolojik kirlenmenin etkin kontrolü için yetersayı etkisinin azaltılması: Yaklaşımların, uygulamaların ve zorlukların kapsamlı bir incelemesi) adlı makale, Kore Çevre Mühendisleri Derneği (Korean Society of Environmental Engineers - KSEE) tarafından "Üstün Makale" ödülüne layık görüldü.

Environmental Engineering Research, Kore Çevre Mühendisleri Derneği (KSEE) tarafından iki ayda bir yayımlanmaktadır. Dergi; sanayileşme ve kentleşmede karşılaşılan çevresel sorunlara bilimsel ve mühendislik çözümleri vurgularken, hava, toprak ve su yönetimi de önem verdiği konuların başında yer alıyor.

