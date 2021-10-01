Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz Can'ın Yeni Dönem Hazırlıklarına İlişkin Basın Toplantısı

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, 04 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıkları değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Güre Yerleşkesi Rektörlük Binasında pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında Rektörümüz, yeni döneme ilişkin olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni öğretim yılında öğrencilerimizle yüz yüze buluşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Yaklaşık iki yıla yakın bir süredir, salgın sebebiyle alınan tedbirler gereğince, tamamıyla uzaktan sürdürülen bir öğretim süreci geçirdik. Hem teorik hem de uygulamalı derslerimizi uzaktan öğretim yöntemleriyle yapmaya çalıştık. Süreci ne kadar verimli hale getirmek istesek de, işin doğası gereği yüz yüze eğitimi hiçbir şey tutmuyor. Yüz yüze eğitimden aldığımız randımanı diğer öğretim yöntemlerinden almamız mümkün değil.

4 Ekim Pazartesi günü itibariyle öğrencilerimiz yerleşkelerine gelecekler. Pandemi kurallarına uygun olarak planlanan yüz yüze öğretim programlarına başlayacaklar. Bir taraftan onların ve onların yanında tüm personelimizin sağlığını düşünerek, bir taraftan da son dönemin kayıplarını telafi edecek şekilde yapacağımız eğitim öğretimi daha verimli hale getirebilmek için büyük bir çaba içine girdik.

Öğrencilerimizden uzak kaldığımız son dönemi de fiziksel ve yapısal eksikliklerimizi imkanlar ölçüsünde gidermeye çalışarak geçirdik.

Tüm yerleşkelerimizde büyük ve küçük onarımlar gerçekleştirdik. Merkez ilçemizde planlamamızı iki büyük yerleşkede toplanmak üzere yaptık. Şehrimizin doğu tarafında sağlık yerleşkesi, batı tarafında da sosyal ve fen bilimleri yerleşkesi olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Aksu mevkiindeki sağlık yerleşkemizde yeni Eğitim Araştırma Hastanemizi tam kapasite ile faaliyete geçirdik. Önemli eksikliklerini tamamladık. Akademik personel sayısını ciddi şekilde artırdık. Bu yerleşkede yakın bir zamanda ihale süreci tamamlanan Tıp Fakültemizin morfoloji binasının temelini atacağız. İnşaatına hızlı bir şekilde başlayacağız.

İlerleyen zamanda burada Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da sırayla yerleşimlerini tamamlayacaklar. Hazırlıklarımız buranın tamamıyla sağlık kampüsü olması şeklinde.

Şehrin batı yakasında kalan Güre Yerleşkesinde de önemli fiziksel eksikliklerimizi tamamlamaya gayret ediyoruz. Spor Bilimleri Fakültemiz bağlantı yolunun açılması birlikte öğretime hazır hale geldi. Buradaki yemekhane, kantin, kütüphane imkanlarının kapasitesi yüzde yüzün çok üzerinde bir oranda artırdık. Öğrenci ihtiyaçlarına yönelik modern sosyal üniteler kurduk.

Çevre düzenlemesini yeniden ele alarak, parklar, bahçeler, yollar ve dinlenme alanları oluşturduk. Kampüs camimizin sorumlusu biz olmasak da tamamlanması yolunda destek verdik.

Güre yerleşkesi ikiye bölen yolun yeniden düzenlenmesi için Giresun Belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Amacımız bu yolu battı-çıktı hale getirerek, mahalle ile birlikte ortak kullanmaktan kurtarmak.

Bir yandan da Fiskobirlik Entegre Tesislerinin bulunduğu ve belediye imar planında üniversite genişleme sahası olarak yer alan arazinin Üniversitemize devri konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Fiskobirlik ve Üniversite şehrimizin iki büyük vazgeçilmez kuruluşudur. Yapacağımız teklif hiçbir şekilde Fiskobirlik'in aleyhine, zararına olmayacak. İkinci organize sanayi bölgesine taşınmaları durumunda boş kalacak olan arazinin Üniversiteye devredilmesini istiyoruz sadece. Satın alma bedeli olarak belirlenecek tutarın da, Milli Emlak Müdürlüğümüzün hakemliğinde, Fiskobirlik yönetiminin ve bizim önereceğimiz üçer emlak uzmanı tarafından ortaklaşa belirlenmesi yolunu teklif ediyoruz. Amacımız hem Üniversite kazansın, hem Fiskobirlik kazansın. Birini diğerine tercih etmiyoruz.

Bütün bu çalışmalar el birliği ile oluyor. Desteğini esirgemeyen bakanımız Sayın Nurettin Canikli başta olmak üzere, ilimiz milletvekilleri çok destek oldular. Onlarla birlikte, Belediye Başkanımıza da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum.

Bir özeleştiri yapmak gerekirse, biz Giresunlular birbirimizle didişmek, çatışmak yerine, şehrimizin çıkarı için el ele vermek, güçlerimizi birleştirerek hareket etmekte biraz geç kaldık.

Benim tek amacım var. İnsanımıza ve şehrimize hizmet etmek. Bu anlamda kalıcı eserler bırakmak. Hayır ile yad edilmek.

Amacı halkımıza ve şehrimize hizmet etmek olan herkesin bir araya gelmesi, birlikte hareket etmesi tek temennimiz. Ben, bu anlamda siyasi geçmişi olan biri olmama rağmen, hizmet noktasında siyasi ayrımcılık yapmayı doğru bulmuyorum. Bu şehre ve insanımıza kim hizmet etmişse, kim hizmet etmek istiyorsa baş tacıdır. Gelin birbirimize destek olalım, el ele verelim. Komşu illerin yakaladığı gelişmişlik ivmesini biz de yakalayalım.

Kin tutan biri değilim. Geçmişte yaşanan sorunları geleceğe taşımanın doğru olmadığını düşünüyorum. Üniversitemizde bu yaklaşımla hareket ettim. Kadro bekleyenlerin kadrolarını verdim. Sorunların çözülmesinde soruşturma açmaya son çare olarak başvuruyorum. Şu anda Üniversitemizde iyi bir huzur iklimi var. Bu akademik çalışmalara da olumlu yansıyor.

Göreve geldiğim yıl URAP verilerine göre Üniversitemiz akademik gelişmişlik açısından 98. sıradaydı. Şu anda bu sıralamada 81. yiz. İnşallah daha da ileri gideceğiz. Ben bunları önemsiyorum ve bu gelişmelerden mutlu oluyorum. "

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, toplantıda daha sonra soru cevap kısmına geçerek, basın mensuplarından gelen soruları cevaplandırdı.

Kontenjan doluluk oranlarının düşmesi ve öğrenci sayılarının azalması yönünde gelen soruya ilişkin; "Ülkenin genelinde görülen bir oran düşüklüğü söz konusu. ÖSYM'nin yapacağı ikinci ve üçüncü ek yerleştirmelerle bu oran biraz daha yükselecek. Ancak şunu gördük ki, iş bulma imkanları tercihlerde önemli bir rol oynamış. Sağlık programları gibi iş bulma şansı yüksek olan programlarda kontenjan dolma sorunu yok. İktisat, işletme gibi programlarda bu sorun her yerde yaşanıyor. Biz Üniversite olarak, bölgesel ihtiyaçları ve gelişmeleri dikkate alarak planlamaması bu yönde daha dikkatli yapmaya başladık. Kontenjan sorunu yaşayacak bölüm ve programları açmak niyetinde değiliz"

açıklamasında bulunan Rektörümüz, yurt ve barınma sorunlarına yönelik soruya da; "Şehrimizde erkek öğrenciler için bir yurt sorunu var. KYK'nın erkek yurtları yetersiz. Geçen yıl yüz yüze öğretim olmadığı için, ikinci sınıfların da yurt başvuruları şimdi yapıldı. Bu anlamda öngörülmeyen bir yığılma oldu. Giresun Valiliği'nin öncülüğünde bu soruna ilişkin geçici ve kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Kamu misafirhaneleri ve milli eğitime ait uygulama oteli öğrencilerin barınmaları için tahsis edildi. Yine KYK il merkezinde kiralama yoluna giderek iki ayrı noktada erkek yurdu açmaya hazırlanıyor. Biz de Üniversite olarak destek veriyoruz" dedi.

Gazetecilerin aşı ve test kontrollerine ilişkin sorduğu soruya da Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güven Özdem söz alarak; "Personelimizin yüzde 80'i aşı olmuş durumda. Öğrencilerimizin de yüzde 60'ı aşılı görünüyor. Sağlık Bakanlığının kullandığı bir yazılım üzerinden giriş kartlarına hes kodu basmak yolu ile bir denetim yapacağız. Günde iki kez güncellenecek verilerin giriş kartları üzerinden kontrol edilmesi sonucunda hasta veya temaslı olan kişiler izole edilecek. Aşı olmayanları ikna etmek için de çalışma yapacağız. Aşı çadırları kuracağız. " açıklamasını yaptı.

Basın toplantısının ardından, Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, basın mensupları ile birlikte yerleşkede yapılan son düzenlemeleri görmek üzere bir gezi yaptı.

Yapılan gezide, yeni inşa edilen öğrenci yemekhanesi, kantin, sosyal üniteler, açık parklar ve dinlenme yerleri, kütüphane ve ders çalışma odaları, spor odası gibi yeni yapılan alanlar ziyaret edildi. Yapılacak diğer çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantı Rektörümüzün teşekkürü ile sona erdi.

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