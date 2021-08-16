Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yaz Okula Kayıtlı Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı

Bilimsel ve akademik çalışmalara verdiği önem kadar sanatsal ve sportif etkinliklerde de büyük önem veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Spor Kulübüne kayıtlı yaz okulu öğrencileriyle birlikte spor yaptı.