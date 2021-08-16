Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yaz Okula Kayıtlı Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yaz Okula Kayıtlı Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yaz Okula Kayıtlı Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilimsel ve akademik çalışmalara verdiği önem kadar sanatsal ve sportif etkinliklerde de büyük önem veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Spor Kulübüne kayıtlı yaz okulu öğrencileriyle birlikte spor yaptı.

Bilimsel ve akademik çalışmalara verdiği önem kadar sanatsal ve sportif etkinliklerde de büyük önem veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Spor Kulübüne kayıtlı yaz okulu öğrencileriyle birlikte spor yaptı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Güngör, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikler sonrası Üniversitemiz Spor kulübü ve yaz okulu hakkında bilgiler alan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, program sonrası öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Alex Teixeira Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yaz Okula Kayıtlı Öğrencilerle Birlikte Spor Yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:31:44. #1.15#

title