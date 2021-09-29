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Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışanlarıyla Değerlendirme Toplantısına Katıldı

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Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışanlarıyla Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen ve akademik-idari birimlerle yapılan değerlendirme toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla devam ediyor.

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen ve akademik-idari birimlerle yapılan değerlendirme toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla devam ediyor.

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı çalışanlarıyla birlikte Gazi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Genel Sekreter Yardımcıları Öğr. Gör. Ragıp Akyürek ve Raşit Yıldırım, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Öğr. Gör. Hacı Doğan ile Başkanlık Şube Müdürleri ve çalışanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "Göreve geldiğimiz 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bu zamana kadar geçen bir yıllık süreç sonunda Üniversitemiz Senatosu, dekanlar, daire başkanları ve yöneticilerimizle bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yaptığımız bu değerlendirme toplantısı nezdinde akademik ve idari birimlerimizle kurum içerisindeki iletişimi artırmak ve kurum kimliğimizi güçlendirmek amacıyla bu tür toplantılar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Üniversitemizin en önemli birimlerinden olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının deneyimli bir ekibe sahip olduğuna ve çalışma yoğunluklarının fazla olduğuna değinen Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasının ardından Başkanlık çalışanlarıyla tanışarak çalışanların görüşlerine ve taleplerine yer verdi.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Öğr. Gör. Hacı Doğan ise konuşmasında, birim bünyesinde faaliyet gösteren şube müdürlüklerine, birim personellerine ve son bir yılda yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.

Toplantının sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı uğurlu olmasını diledi ve toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber: Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışanlarıyla Değerlendirme Toplantısına Katıldı - Haberler
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