Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalını Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Ana Bilim Dalını ziyaret etti. Ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yanı sıra Üniversitemiz Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ana bilim dalı öğretim üyeleri ve asistanları yer aldı.

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalını ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan yapılan akademik çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın Halk Sağlığı Ana Bilim Dalına yapmış olduğu bu ziyaretten onur duyduğunu ifade etti.

Ziyaret, ana bilim dalı öğretim üyeleri ve asistanlarıyla birlikte toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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