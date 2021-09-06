Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemiz Merkez Kütüphanesini Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemiz Merkez Kütüphanesini ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemiz Merkez Kütüphanesini ziyaret etti. Prof. Dr. Musa Yıldız, Kütüphanede incelemelerde bulundu ve Kütüphane hakkında bilgiler aldı. Kütüphanede tezler bölümünde inceleme yapan rektörümüz, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlamış olduğu yüksek lisans ve doktora tezlerini bularak bir heyecan yaşadı. Rektörümüze, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Nur Uzun eşlik etti.

Kaynak: Habermetre