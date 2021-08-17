Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı Ziyaret Etti
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Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a iade-i ziyarette bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Erdal Zorba ve Prof. Dr. Alper Ceylan ile Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı eşlik etti. Ziyarette, iki kurum arasında yapılabilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Mehmet Akif Üstündağ'a plaket takdim etti. Mehmet Akif Üstündağ ise nazik ziyaretinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı Ziyaret Etti - Haberler
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