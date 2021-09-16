Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Tıp Fakültesi Verimlilik Toplantısı ve Akademik Genel Kuruluna Katıldı

Akademik ve idari birimlerle düzenlenen verimlilik toplantıları devam ediyor. Üniversite içerisindeki etkileşimi artırmak amacıyla yapılan verimlilik toplantıları kapsamında Tıp Fakültesiyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurulu da yapıldı.

Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Alper Ceylan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İlyas Okur, Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan, Fakülte Sekreteri Mehmet Önder, ana bilim dalı başkanları ve Fakülte öğretim üyeleri katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız özverili çalışmalarından dolayı Fakülte öğretim elemanlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Musa Yıldız, göreve geldiği günden itibaren akademik ve idari birimlerle verimliliği artırmak ve kurumsal kimliğe katkı sağlamak için verimlilik toplantıları düzenlediklerini anlattı. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın konuşmasının ardından Dekan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın konuşmasına geçildi.

Dekan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Fakültede son bir yılda yapılan faaliyetler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a ve Fakülte öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İlyas Okur, Doç. Dr. Özlem Güzel Tunçcan, Fakülte Sekreteri Mehmet Önder ve Fakülte öğretim üyelerinin kısa birer değerlendirme konuşması yapmasının ardından sona erdi.

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