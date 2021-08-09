Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ı Ziyaret Etti
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Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ı Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ı makamında ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat ve Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı eşlik etti. Ziyarette, iki kurum arasında yapılabilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak adına dikilmiş fidan sertifikasını kendilerine takdim etti. Sezai Uçarmak ise nazik ziyaretinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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