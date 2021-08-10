Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Sayıştay Başkanlığına seçilen Üniversitemiz mezunu Sayın Metin Yener'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Sayıştay Başkanlığına seçilen Üniversitemiz mezunu Sayın Metin Yener'e tebrik ziyaretinde bulundu. Sayıştay Başkanı Sayın Metin Yener'e yeni görevinde başarılar dileyen Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Metin Yener adına dikilmiş fidan sertifikasını kendisine takdim etti. Sayıştay Başkanı Metin Yener ise nazik ziyaretinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a teşekkür etti ve İstiklal Marşı Yılı münasebetiyle hazırlanan İstiklal Marşı'nın orijinali olan Osmanlı Türkçesi tablosunu hediye etti.

Kaynak: Habermetre