Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Personel Daire Başkanlığı Çalışanlarıyla Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen ve akademik-idari birimlerle yapılan değerlendirme toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla devam ediyor.

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı çalışanlarıyla birlikte Gazi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazlı Polat, Genel Sekreter Yardımcımız Raşit Yıldırım, Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Özkan ile Başkanlık Şube Müdürleri ve çalışanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "Göreve geldiğimiz 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bu zamana kadar geçen bir yıllık süreç sonunda Üniversitemiz Senatosu, dekanlar, daire başkanları ve yöneticilerimizle bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yaptığımız bu değerlendirme toplantısı nezdinde akademik ve idari birimlerimizle kurum içerisindeki iletişimi artırmak ve kurum kimliğimizi güçlendirmek amacıyla bu tür toplantılar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Üniversitemizin önemli birimlerinden olan Personel Daire Başkanlığının deneyimli bir ekibe sahip olduğunu ve çalışma yoğunluklarının fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasının ardından Başkanlık çalışanlarıyla tanışarak, çalışanların görüşlerine ve taleplerine yer verdi.

Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Özkan ise konuşmasında, birim bünyesinde faaliyet gösteren şube müdürlüklerine ve birim personellerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Rektör Yardımcımız ve Genel Sekreter Yardımcımız da kısa birer konuşma yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı uğurlu olmasını diledi ve toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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