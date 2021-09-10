Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Personeliyle Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen ve akademik-idari birimlerle yapılan değerlendirme toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla devam ediyor.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personelleriyle birlikte Gazi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazlı Polat, Genel Sekreter Yardımcılarımız Öğr. Gör. Ragıp Akyürek ve Raşit Yıldırım, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Nur Uzun ve Başkanlık çalışanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "Göreve geldiğimiz 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bu zamana kadar geçen bir yıllık süreç sonunda Üniversitemiz Senatosu, dekanlar, daire başkanları ve yöneticilerimizle bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yaptığımız bu değerlendirme toplantısı nezdinde akademik ve idari birimlerimizle kurum içerisindeki iletişimi artırmak ve kurum kimliğimizi güçlendirmek amacıyla bu tür toplantılar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından Üniversitemizin önemli birimlerinden olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personelleriyle tanışan Prof. Dr. Musa Yıldız, çalışanların görüşlerine ve taleplerine yer verdi.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ise konuşmasında, birim bünyesinde yapılan faaliyetler, uygulamalar, kullanılan kaynaklar vb. konularda bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantının sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı uğurlu olmasını diledi ve toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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