Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız KKTC Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu'yu Ziyaret Etti - Haberler
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Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız KKTC Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu'yu Ziyaret Etti

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Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız KKTC Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu'yu Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, KKTC Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu'yu ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, KKTC Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu'yu ziyaret etti. Ziyarette Rektörümüze, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu ve Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı eşlik etti. KKTC Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a ve beraberindekilere teşekkür etti.

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