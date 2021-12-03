Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, KKTC Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu'nu Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Necmi İlhan ve Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı eşlik etti. Ziyarette, gerçekleştirilebilecek iş birliği olanakları ele alındı.

KKTC Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, nazik ziyaretinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a ve beraberindekilere teşekkür etti.

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