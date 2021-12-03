Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner'i ziyaret etti. İki kurum arasındaki iş birliği imkanlarının ele alındığı ziyarette Rektörümüze, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran ve Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı eşlik etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Prof. Dr. İbrahim Levent Taner adına dikilmiş fidan sertifikası takdim etti. Prof. Dr. İbrahim Levent Taner, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a teşekkür etti.

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