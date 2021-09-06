Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Hukuk Müşavirliği Personeliyle Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen ve akademik-idari birimlerle yapılan değerlendirme toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla devam ediyor.

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen ve akademik-idari birimlerle yapılan değerlendirme toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla devam ediyor.

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği çalışanlarıyla birlikte Yeni Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Genel Sekreter Yardımcımız Raşit Yıldırım, Özel Kalem Müdürü Murat Tunçbilek, Hukuk Müşaviri Avukat Zühal Dimen ve Müşavirlik çalışanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "Göreve geldiğimiz 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bu zamana kadar geçen bir yıllık süreç sonunda Üniversitemiz Senatosu, dekanlar, daire başkanları ve yöneticilerimizle bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yaptığımız bu değerlendirme toplantısı nezdinde akademik ve idari birimlerimizle kurum içerisindeki iletişimi artırmak ve kurum kimliğimizi güçlendirmek amacıyla bu tür toplantılar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasının ardından, Müşavirlik çalışanlarıyla tanışıp onların görüşlerine ve taleplerine yer verdi.

Üniversitemiz Hukuk Müşaviri Av. Zühal Dimen ise konuşmasında, kurum adına takip edilen davalar, ihaleler, resmi görüşmeler, hukuki işlemler gibi konulara değinerek yapılan işlere ilişkin bilgiler verdi. Av. Zühal Dimen, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın nezdinde Müşavirlik personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın Müşavirlik çalışanlarıyla birlikte toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre