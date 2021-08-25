Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"ndeki Standımızı Ziyaret Etti

Güncel gelişmeleri yakından takip eden Üniversitemiz, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde stant açtı.

Güncel gelişmeleri yakından takip eden Üniversitemiz, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde stant açtı. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde 24-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe, Ankaralılar büyük ilgi gösterdi.

Ankara'da Güvenli Kampüs Belgesi alan ilk üniversite olan Üniversitemiz standı ise, katılımcılardan tam not aldı. Yoğun ilgi gören Üniversitemiz standını, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız ziyaret ederek, katılımcılara Üniversitemiz hakkında bilgiler verdi. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın ziyaretine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Sosyal İşler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Selami Candan, Kültür Şube Müdürü Emine Sözer, öğretim üyeleri ve öğrenciler de eşlik etti. Ziyaret, çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre