Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü Çalışanlarıyla Değerlendirme Toplantısına Katıldı - Haberler
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Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü Çalışanlarıyla Değerlendirme Toplantısına Katıldı

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Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü Çalışanlarıyla Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen ve akademik-idari birimlerle yapılan değerlendirme toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla devam ediyor.

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen ve akademik-idari birimlerle yapılan değerlendirme toplantıları Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla devam ediyor.

Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü çalışanlarıyla Yeni Senato Salonunda düzenlenen toplantıya, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Kurum Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Aslıhan Selcen Bingöl ve Doç. Dr. Nurcan Uzel ile Koordinatörlük çalışanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "Göreve geldiğimiz 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bu zamana kadar geçen bir yıllık süreç sonunda Üniversitemiz Senatosu, dekanlar, daire başkanları ve yöneticilerimizle bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yaptığımız bu değerlendirme toplantısı nezdinde akademik ve idari birimlerimizle kurum içerisindeki iletişimi artırmak ve kurum kimliğimizi güçlendirmek amacıyla bu tür toplantılar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Üniversitemizin önemli birimlerinden olan Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünün deneyimli bir ekibe sahip olduğunu ve çalışma yoğunluklarının fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasının ardından Koordinatörlük çalışanlarıyla tanışarak, çalışanların görüşlerine ve taleplerine yer verdi.

Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu ise konuşmasında, birim bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Toplantının sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı uğurlu olmasını diledi ve toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber: Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü Çalışanlarıyla Değerlendirme Toplantısına Katıldı - Haberler
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