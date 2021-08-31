Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Doktora Eğitimini Tamamlayan Zhanar Baimbetova'ya Diplomasını Verdi

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesinden burslu olarak gönderilen Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Programında doktora eğitimini başarı ile tamamlayan Zhanar Baimbetova'ya diplomasını ve fidan sertifikasını verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesinden burslu olarak gönderilen Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Programında doktora eğitimini başarı ile tamamlayan Zhanar Baimbetova'ya diplomasını ve fidan sertifikasını verdi. Düzenlenen programa Baimbetova'nın danışmanı olan Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cemal Çakır eşlik etti.

Tören sonrası kısa bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Zhanar Baimbetova'ya akademik hayatında başarılar dilerken, Gazi Üniversitesini unutmamasını temenni etti. Zhanar Baimbetova ise başta Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız olmak üzere çalışmalarında kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre