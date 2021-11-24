SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Rektörümüz Koçarlı MYO Öğrencileri ile Bir Araya Geldi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile 24 Kasım 2021 tarihinde bir araya geldi.

Toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Ayfer Ergezen ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Engin Tüzün, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Üniversitemizin akademik anlamda çok güçlü olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilere öğretmenlerini örnek almaları ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak "Dünya ile entegre olun, sizi bir adım öne çıkaracak ne varsa kendinize katın. Kabuğunuzu kırın ve idealist bir yapıyla ülkemizin geleceğine, medeniyet yarışımıza omuz verin. " dedi.

Öğrencilerin devletimize, milletimize, medeniyetimize sahip çıkmalarının en temel görevleri olduğunu vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bizler geleceğin rekabetçi ortamına sizleri en iyi şekilde hazırlayacağız. Sizlerde emanet ettiğimiz bu seviyeyi ileri taşıyacak ve miras olarak bırakacaksınız. " dedi.

Koçarlı MYO Rektör-Öğrenci buluşması programı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve fakültenin akademisyenleri ile gerçekleşen 2021-2022 Akademik Yılı değerlendirmesinin ardından sona erdi

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