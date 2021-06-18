Rektörümüz, İstanbul Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlerini Ziyaret Etti

Rektörümüz, İstanbul Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlerini Ziyaret Etti Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 16 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.