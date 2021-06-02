Rektörümüz, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine Katıldı
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Rektörümüz, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine Katıldı

Rektörümüz, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye Valiliği tarafından düzenlenen, "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" anlayışıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ilk defa kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri için hazırlanan açılış programına katıldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye Valiliği tarafından düzenlenen, "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" anlayışıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ilk defa kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri için hazırlanan açılış programına katıldı.

Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen programa başta Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara olmak üzere Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay İlkay Gül, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ve kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programın devamında açılış konuşması Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Uyar tarafından yapıldı.

Konuşmanın ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı ve Osmaniye HEM Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sergilediler.

Programın devamında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve İl Protokolü ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun daha sonra sergiyi gezerek, sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.

Program TRT Sanatçısı İlker Gökkaya'nın konseri ile sona erdi.

Rektörümüz, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine Katıldı
Rektörümüz, Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliklerine Katıldı

Kaynak: Habermetre

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