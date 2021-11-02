SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Rektörümüz Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Bir Araya Geldi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör -Öğrenci buluşmaları kapsamında Eğitim Fakültesi öğrencileri ile 2 Kasım 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıya, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Eğitim hayatının bitmeyen bir süreç olduğunu vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilere çevrelerindeki başarılı büyüklerini rol model alarak çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Fakültelerinizdeki hocalarınızı takip edin. Onlar her zaman sizin iyiliğinizi isteyerek yol gösterecek ve hayata hazırlanmanızı sağlayacaklardır. Bizlerin bütün gayesi; vatanını, milletini, bayrağını, ezanını seven, aidiyet duygusu olan siz gençleri geleceğe hazırlamak. " dedi.

Öğrencilerin ardından fakültenin akademisyenlerinin bir araya gelmesiyle 2021-2022 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet