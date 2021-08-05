Rektörümüz CNN Türk'e Konuk Oldu

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversite tercih dönemi öncesi CNN Türk'te yayımlanan "Tercih Zamanı" programının konuğu oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversite tercih dönemi öncesi CNN Türk'te yayımlanan "Tercih Zamanı" programının konuğu oldu.

Serra Taşkıran'ın sunduğu programda Rektörümüz, Üniversitemizin akademik birimleri, akademik kadrosu, akademik performans ve başarıları, burs imkanları ve birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Rektörümüz, tercih yapacak öğrencilerin üniversitenin akademik başarı ve performansına bakarak tercih yapmaları gerektiğini vurguladı.

Üniversitemizin henüz on beşinci yılında olmasına rağmen kurumsallaşmasını ve akademik gelişimini tamamlamış bir üniversite olduğunu belirten Rektörümüz, "Üniversitemiz akademik performans ve başarı açısından Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan 128 üniversite arasında 12. sırada, dünya üniversitelerine baktığımızda Times Higher Education (THE) derecelendirme kuruluşu 2021 yılında dünyadaki en iyi 1500 üniversite listesini yayımladı. Bu listede de yer alan üniversitelerden biridir. Yine THE'nin dünyanın en iyi genç üniversiteleri listesinde de ilk 500 sıralamasına giren bir üniversiteyiz. " dedi.

Rektörümüz, Üniversitemizin ülkemizdeki akademik başarılarından da kısaca bahsederek, "TÜBİTAK'ın 2021 yılında 2016-2020 yılları arasında üniversitelerin beş yıllık performans karnelerini yayımladı. 2000 yılından sonra ülkemizde kurulmuş olan 128 üniversite arasında TÜBİTAK'tan en çok proje alan 4. üniversitedir. 207 üniversite arasında ise 36. sıradadır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Türkiye Bilim Raporunu yayımladı. Üniversitemiz 207 üniversite arasında akademik üretkenlik ve verimlilik açısından 37. sıradadır. ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından, Üniversitemizin tamamında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almış olan bir üniversiteyiz. " diye konuştu.

Üniversitelerin bir görevinin de topluma hizmet olduğunu ifade eden Rektörümüz, "Öncelikli alan olarak kendimize çayı seçmiş bulunmaktayız. Çay konusunda ihtisaslaşan bir üniversiteyiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi.

Rektörümüz, programın sonunda Üniversitemizin burs imkanlarına değinerek konuşmasını tamamladı.

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RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre