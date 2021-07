Rektörümüz Aydın'da Görev Yapan Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

Rektörümüz Aydın'da Görev Yapan Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 30 Temmuz 2021 tarihinde Üniversitemiz Sosyal Tesisleri ADÜ Restoran'da düzenlenen basın toplantısında Aydın'da görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Basın toplantısına, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Başkanı Cem Ulucan, ve Aydın'da görev yapan basın kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ülkemizin Topraklarına Sahip Çıkmalıyız

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yaklaşık 2 gündür ülkemizin birçok yerinde çıkan orman yangınları için büyük üzüntü duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında topraklarımızın eski haline dönebilmesi adına 2000 fidanın dikimini üstlendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Yaklaşık 2 gündür ülkemizin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla içimiz yanıyor. Ne yazık ki binlerce dönüm tarım arazisi ve ormanlık alanı kaybettik. Geleceğimizin en önemli yatırımı ormanlarımız, ne yazık ki geri gelmesi yıllar alacak bir süreci yaşamak zorunda kalacak. Bu konuda akşam saatlerinde görüntüleri izlerken gerçekten bir insan olarak çok büyük üzüntü duydum. Bu konuda kendimi sorumluluk almak zorunda hissettim; 2. 000 fidan ile Aydın'da ülkemizin topraklarına sahip çıkmak için bir hareket başlatalım diye düşündüm; inşallah bu iyilik akımı büyüsün. Biz de bu konuda adım atmış olalım. Fidan dikim döneminde yanan topraklarımızı yeniden eski haline getirmek için 2 bin fidanın dikimini üstleneceğiz. Bize yakın bölgelerde bir alanda planlama yaparak 2 bin ağacı inşallah toprakla buluşturacağız. " dedi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ayrıca İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer'i de fidan seferberliğine davet etti.

"Aydın'ı ve ADÜ'yü Gururlandırmaya Devam Edeceğiz"

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, göreve geldiği Ocak 2019'dan bu yana Pandemi koşullarına rağmen çalışmalarında hız kesmeden devam ettiklerini söyleyerek; "İlk günkü heyecan ile çalışmalarımızı yorulmadan ve büyük bir özveri içerisinde gerçekleştiriyoruz. Aydın'a ve Üniversitemize değer katmaya ve ülkemizin geleceği için üretmeye devam edeceğiz. " dedi.

"Ülkemizi ve Üniversitemizi Çok Daha İyi Bir Noktalara Taşıyacağız"

Tüm dünyanın endişe verici bir dönemi yaşayarak öğrendiğini ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türkiye'nin birçok ülkeye nazaran bu konuda önemli bir duruş sergilediğini ifade etti. Gerek sağlık sisteminin gerekse vatandaşların gösterdikleri hassasiyetin ülkemizi çok önemli bir noktaya taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Hem vatandaşlarımızın gayreti hem de ülkemizin verdiği önemli mücadele ile bu süreci de atlatarak ülkemizin daha iyi noktalara ulaşması konusunda daha çok çalışacağız. Yeniden sosyal hayatımızda ve eğitimde eski güzel günlerimize döneceğiz. İnşallah yeni akademik yılda daha büyük bir ivme ile ülkemizi ve üniversitemizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. " dedi.

"Pandemi sürecini çok iyi yönettik"

Pandemi sürecini hem üniversite hem de ADÜ Hastanesi olarak çok iyi geçirdiklerini ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Pandemi sürecinde Üniversitemiz Hastanesinde büyük özveri ve fedakarlık ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Hiç alışık olmadığımız şeyler neredeyse günlük hayatımızın rutini oldu. Covid-19 Pandemisi ile hayatımızda çok şey değişti; eğitimde de birçok şeyi yeniden planlamak zorunda kaldık. Şunu rahatlıkla söylemeliyim ki Pandemi sürecinde bocalamadık! Çok hızlı aksiyon alarak hiçbir mağduriyetin yaşanmasına izin vermedik. Bu zorlu süreçte sorumluluklarımızı yerine getirebilmek adına var gücümüzle çalışmalarımıza devam ettik. Öğrencilerimize daha iyi eğitim verebilmek adına uzaktan eğitim yolu ile yürütülecek dersler ve uygulamaların belirlenmesinin ardından akademisyenlerimize yönelik Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Eğitimleri verdik. Bu dönemde kendi öz kaynakları ile senkron ve nitelikli uzaktan eğitim verebilen ender üniversiteler arasına giren Üniversitemiz, Uzaktan Eğitim kapsamında öğrenci başarılarının değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının en az geleneksel yaklaşımdaki kadar geçerli, güvenilir ve pratik olabilmesi için öğretim elemanlarımıza yönelik çevrimiçi eğitimler düzenledik. " dedi.

"TÜBİTAK'TAN en çok proje desteği alan 15. Üniversite olduk"

2020 yılında ilan edilen "Bilimsel Seferberlik Yılının" önemli kazanımları da beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemiz, TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla bu dönemde kabul edilen projeleri ile sıralamada tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde 15. sırada yer aldı. Üniversitemiz, 28 yıllık tarihinde ilk defa TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin sıralamasında iki yüz küsur üniversite arasında yüzde 10'luk dilimde yer almış ve yine büyük bir gurur yaşatmıştır. TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanı'na göre TR Dizin sıralamasında Türkiye'deki tüm üniversiteler arasından; 'En çok yayın üretmede ADÜ 23. Sırada', 'En çok atıf almada ADÜ 24. Sırada', TÜBİTAK proje sıralamasında ise 45 proje ile 'en çok proje üretmede ADÜ 25. Sırada' yer aldı. Bu sonuçların her biri için ayrı ayrı gurur yaşıyoruz. " dedi.

"Dünyanın en iyi bilim insanları listesinde ADÜ'den 3 öğretim üyemiz yer aldı"

Dünyanın tanınmış üniversiteleri arasında yer alan Stanford Üniversitesi tarafından yapılan dünyanın en iyi bilim insanları listesinde ADÜ'den 3 öğretim üyesinin olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Yüksel ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nce (Amerika Birleşik Devletleri) hazırlanan dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listeye girdi. Bu öğretim üyelerimizin de içinde yer aldığı geniş bir katılımla multidisipliner bir 'BİLİM KURULU' oluşturduk, Pandemi de aldığımız kurum içi tedbirleri ve olası aksiyon senaryolarını bu hocalarımızla belirledik. Ayrıca belirtmeliyim ki bilim kurulumuz çok yetkin öğretim üyelerimizden oluşuyor. Bu öğretim üyelerimiz ayrıca yine ulusal bilim kurullarında görev alıyor. Ülkemizin halk sağlığı ve sağlık politikalarının oluşumunda, gıda ve ziraat alanlarında yine katkılar sağlamaya devam ediyorlar. " dedi.

"Her birimimizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz"

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının her birinin başarılarıyla ayrı ayrı gurur duyduklarının altını çizen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Veteriner Fakültemiz dünyada 154. sırada yer alıyor. Ülkemizden dünya sıralamasında yer alan fakültelerden biri Aydın'da; ADÜ'de! Diş Hekimliği Fakültemizin uluslararası sağlık turizmi sertifikasına sahip olan tek devlet üniversitesi olduğunu, Ziraat Fakültemizin projeleri ile gururlandırdığı, Fen Edebiyat Fakültemizin yayın rekorları kırdığını, Spor Bilimleri Fakültemizin öğrencilerin ulusal ve uluslararası alandaki başarıları ile 'Şampiyonlar Okulu' olarak tanındığını, Devlet Konservatuarımızın ise başarılarıyla gurur yılını yaşattığını buradan gururla ifade ediyorum. Üniversite Hastanesinde Sağlık turizmi ile ilgili her türlü müsaademiz var. Pandemiden sonra buna ağırlık vereceğiz. Her dalda yurt dışından hasta kabul edeceğiz. Bu belge bölgede sadece bizim hastanemizde var. İnşallah yakın zamanda bu konuda da güzel haberleri sizlerle paylaşacağız. " dedi.

"%99 doluluk oranı ile birçok köklü üniversiteyi geride bıraktık"

Üniversite olarak geçtiğimiz yıl yüzde 99 doluluk oranıyla birçok köklü üniversitenin üzerinde listede yer aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR, "Devlet üniversiteleri arasında doluluk oranı yüzde 93 olarak gerçekleşirken ADÜ'de bu oran yüzde 99 olarak gerçekleşti. 82 okul birincisinin de tercihi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi oldu. İnşallah tercih dönemi arifesinde, bu yıl da bu başarıları yenileyeceğimizi düşünüyorum. " dedi.

"Devletimiz de başarıyı %21 Bütçe Artışı ile ödüllendirdi"

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir 2021 yılı bütçesinin geçtiğimiz yıla oranla 91 milyon TL artırılarak 538 milyon 535 bin TL olarak kabul edildiğini belirterek; "2021 yılı bütçesi, yaklaşık yüzde 21 artış gösterdi. Bilimsel Araştırmalarda, Sporda ve sanatta aldığımız başarılar sayesinde öğrencilerimize yapacağımız yatırımlar için bize ayrılan kaynak devletimizce arttırıldı. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Üniversite olarak yerleşke anlamında dağınık bir görünüme sahibiz. Neredeyse şehrimizin her ilçesinde bir Meslek Yüksekokulumuz var, bunu yanında Fakültelerimiz de bulunmakta. Bizim şu anda 4'ü merkezde olmak üzere toplam 21 kampüsümüz var. Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahibiz. 507 bin metrekare kapalı alanımız, bunun yanında 3 milyon 866 bin metrekare de açık alanımız var. Toplamda 4 milyon 373 bin metrekare alanda hizmet veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda kampüslerimize yeni binalar eklemeye devam edeceğiz. Bu dağınık kampüs yapısına rağmen tüm kampüslerimize hizmet götürebiliyor, tüm öğrencilerimize eşit şartlar sağmaya çalışıyoruz. " dedi.

"Türkiye'de internet hizmeti sunmada 1. Sıradayız"

Üniversitemiz, TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden 'İnternet Hizmeti Alan 130 Devlet Üniversitesi' içerisinde, internet hizmeti sunulan yerleşke (lokasyon) sayısı en fazla olan üniversiteler sıralamasında 24 lokasyona hizmet götürerek 1. sırada yer aldığının altını çizen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR, "Üniversitemiz 24 farklı lokasyon ile noktadan noktaya fiber metro ethernet hizmeti sunuyor. Üniversitemiz; internet altyapısı TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden sağlanmaktadır. Merkez Yerleşke internet çıkış hızımız 1. 500 Mbps ilçelerimiz ile birlikte toplam bant genişliğimiz 2. 520 Mbps'dir. Günlük, sistemlerimize bağlı cihaz sayısının 12 bin 500 civarındadır. Kablosuz sistemlerimize bağlı kullanıcı sayısının da günlük 6 bini bulmaktadır. Bilgi çağında, teknolojiyi doğru kullanmalıyız. Bizler bunu oluşturmanın memnuniyeti içerisindeyiz. " dedi.

"e-Devlet uygulamasında en çok içerik sunan üniversiteyiz"

Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi'nin (OBiS) yapılan teknik çalışmaların tamamlanmasıyla e-Devlet sistemine entegre edildiğini belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR, "e-Devlet üzerinde birçok üniversite olmasına rağmen, içerik bazında yaptığı entegrasyonla birçok alanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yine ilk oldu. Entegrasyonunu tamamladığımız hizmetleri sadece ADÜ veriyor. E-Devlet uygulamasında bulunan üniversiteler genellikle evrak doğrulama ve mezuniyet sorgulama gibi hizmetler verirken, ADÜ öğrencileri için Öğrenci Bilgi Sistemi'nin (OBİS) entegrasyonu ile hizmetlerin ilk aşaması olan "Öğrencilik Bilgileri Sorgulama", "Öğrenci Danışman Bilgileri Sorgulama" ve "Öğrenci Not Ortalaması Sorgulama (DANO/ GANO dökümü)" hizmetleri e-Devlet kapısı altında yayına alındı. Bu hizmetleri e-devlet üzerinde gerçekleştiren henüz başka üniversite de bulunmuyor. " dedi.

Yine öğrencilerimize eşit şartlar oluşturabilmek için "ENGELLİ DOSTU ADÜ" projesi ile engelli bireylerimize önemli bir hizmeti ulaştırdıklarını da ifade eden Prof. Dr. ALDEMİR; "Bu konuda yaptığımız düzenlemelerle YÖK tarafından mekansal erişebilirlik ödülü olan 'TURUNCU BAYRAK' aldık; övünerek ifade etmeliyim ki Türkiye'de sadece 4 üniversitede 'Turuncu Bayrak' var. Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi, engellilere ve dezavantajlı gruplara yönelik erişilebilirlik alanında TS 9111 standartlarına uygun olarak yapmış olduğu mekansal düzenleme ve çalışmalarından dolayı 2019 ve 2020 yıllarında YÖK tarafından turuncu bayrak ile ödüllendirildi. Bu kapsamda Mayıs 2021'de Türkiye'de ilk defa Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nı düzenledik. Bu Türkiye'de ilk defa yapıldı. Hem yüz yüze hem de online olarak Türkiye'de ve Dünyada birçok noktaya ulaştık. " dedi.

"ADÜ'lü olmak ayrıcalıktır"

Üniversitemizin, bulunduğu coğrafya itibari ile de baktığımızda Ege Bölgesinin incisi pozisyonunda bir üniversite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bizim sloganımız 'ADÜ'lü olmak ayrıcalıktır. ' Bilimsel çalışmalarımız, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz ile Üniversitemizde okuyan her öğrenci bu ayrıcalığı hissedecektir. " sözleriyle açıklamalarına son verdi.

