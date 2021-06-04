Rektörümüz Akademia Programına Konuk Oldu

Rektörümüz Akademia Programına Konuk Oldu Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 4 Mayıs 2021 tarihinde EKOTÜRK'de yayınlanan Akademia programına konuk oldu.

Rektörümüz Akademia Programına Konuk Oldu Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 4 Mayıs 2021 tarihinde EKOTÜRK'de yayınlanan Akademia programına konuk oldu.

Üniversitemizin önceliğinin; öğrencileri güçlü, yeniliğe hızlı uyum sağlama yeteneğine sahip, açık görüşlü, etik, öğrenmesini bilen ve seven derinlikleri olan bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, programda pandemi sürecinde uzaktan eğitim süreci ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pandemi sürecinde öğrencilerimizin normal bir eğitim sürecinde yaşadığı gibi hiçbir problemle karşılaşmadan eğitimlerine devam ettiklerini vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemiz yükselen bir değer. Pandemi sürecinde de 50 ülkeye, 30 bin öğrenciye aynı anda yayın yapabilen tek üniversite olduk. Bu bizim için gurur vesilesi aynı zamanda bilimsel çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek başarı grafiğimiz yükselttik. " dedi.

Bilimsel Çalışmalarımızın İvmesi Daha da Artacak

Dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listede üç öğretim üyemizin yer aldığını belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniversitemizde yeni bir açılım olarak öğretim üyelerimizin oluşturduğu Bilim Kurulunun faaliyete başladığını bununla birlikte bilimsel çalışmalarımızın ivmesinin artmasının hedeflendiğini ifade etti.

Öğrencilerimiz Ülkemize ve ADÜ'ye Büyük Gurur Yaşatıyor

Öğrencilerimizin bilim, sanat, teknoloji, inovasyon konularında elde ettiği başarılar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen yarışmalarda gösterdikleri başarı, ülkemize ve ADÜ'ye büyük gurur yaşatıyor. Katıldıkları yarışmaların hepsinden madalyalarla dönen öğrencilerimiz başarılarıyla göz dolduruyor. Bu başarılar neticesinde Spor Bilimleri Fakültemiz 'Şampiyonlar Okulu' olarak anılıyor. " dedi.

Türkiye'nin ilk Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü'nün Üniversitemizde kurulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniversitemizin hem öğrenciler hem de Aydın halkı için önemli bir kaynak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bölgenin tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu bu kapsamda Veteriner Fakültemiz ve Ziraat Fakültemizin önemli çalışmalara imza attığını da sözlerine ekledi.

Teorik eğitim gören öğrencilerin pratik eğitim ile desteklenip iş tecrübesi edinerek mesleğinde uzmanlaşmış bireyler yetiştirilmesi için üniversite-sanayi iş birliğini önemsediğini aktaran Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "İlin önem ve önceliklerini dikkate alarak proje oluşturma noktasında her şekilde adım atmaya hazır olan lokomotif bir Üniversitemiz var. Öğrencileri iş hayatına hazırlayan, pratik eğitim, uygulama becerisi ve katma değer üretebilecekleri yetkinlikleri kazanabilecekleri aynı zamanda sektörün kalifiye elaman ihtiyacını karşılayan iş birliklerini önemsiyoruz. " dedi.

ADÜ'lü Olmak Ayrıcalıktır

Üniversitemizin, bulunduğu coğrafya itibari ile de baktığımızda Ege Bölgesinin incisi pozisyonunda bir üniversite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bizim sloganımız 'ADÜ'lü olmak ayrıcalıktır. ' Bilimsel çalışmalarımız, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz ile Üniversitemizde okuyan her öğrenci bu ayrıcalığı hissedecektir. " sözleriyle açıklamalarına son verdi.

Kaynak: Habermetre