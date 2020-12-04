Rektörü Karacoşkun Belediye Başkanı Ramazan ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Kilis Belediyesi'nde bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Kilis Belediyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine Belediye Meclisi'nce Kilis Belediye Başkanı seçilen Servet Ramazan'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Görüşmeye Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü de katıldı.

Görüşme sonunda Servet Ramazan, Rektör Karacoşkun ve Rektör Danışmanı Gülcü, Belediye Eski Başkanı merhum Mehmet Abdi Bulut anasına meslek zenginleştirme merkezi kursiyerlerinin hazırladığı Dekoratif El Sanatları Sergisini gezdiler - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı