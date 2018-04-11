Rektörlük Zeytin Dalı Futbol Turnuvası Başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Rektörlük Halı Saha Futbol Turnuvası, bu yıl Afrin'de başarı ile sonuçlanan " Zeytin Dalı Harekatı"na itafen "Rektörlük Zeytin Dalı Futbol Turnuvası" adı ile başladı.

Üniversite halı sahalarında düzenlenen ve şehitler için Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar'ın başlama vuruşu ile devam etti.

Üniversitedeki birçok akademik, idari birimin katıldığı Zeytin Dalı Futbol Turnuvasında ilk gün oynanan karşılaşmalarda İlahiyat Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nı 4-2 mağlup ederken, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni 5-2, Başkanlıklar Karması da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu 7-5 mağlup etti.

Zeytin Dalı Futbol Turnuvası, 1 hafta sürecek ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları önümüzdeki haftalarda düzenlenecek olan törenle verilecek. - KİLİS