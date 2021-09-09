Rektörlük Ofisi Mesajları - #hayalinikeşfet

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Güz 2021 Kampüse Geri Dönüş - 9 Eylül 2021 Değerli Koç Üniversiteliler,Hepinizin güzel ve keyifli bir yaz tatili geçirdiğiniz ümidiyle, sizlere 16 Ağustos'ta gönderilen mesajda belirtilen 2021 Güz Dönemi Kampüse Geri Dönüş planlarımız ile ilgili değişiklikleri ve ek bilgileri paylaşmak...

Güz 2021 Kampüse Geri Dönüş - 9 Eylül 2021 Değerli Koç Üniversiteliler,

Hepinizin güzel ve keyifli bir yaz tatili geçirdiğiniz ümidiyle, sizlere 16 Ağustos'ta gönderilen mesajda belirtilen 2021 Güz Dönemi Kampüse Geri Dönüş planlarımız ile ilgili değişiklikleri ve ek bilgileri paylaşmak için yazıyoruz.

Koç Üniversitesinin COVID-19 salgını ile mücadelede temel stratejisi tam aşılanma, HES ile hasta ve temaslı kontrolü, maske kullanımı, fiziksel mesafenin korunması, temizlik ve olgu/temaslı izleme etkinliklerine dayalıdır.

AŞILAMA

Üniversitemizde çoğu kişinin aşılanmış olmasından memnunuz. Aşılanma ile ilgili güncellediğimiz kararımıza istinaden tüm öğrenci, akademik ve idari kadromuzun 13 ve 27 Eylül 2021'de kampüse gelebilmeleri için tam aşılı (2 doz aşısını yaptırmış ve üzerinden en az 14 gün geçmiş) olmaları gerekmektedir.

Aşı olmamış öğrenci, akademik ve idari kadromuzun aynı tarihler itibarıyla kampüse gelebilmeleri için Sağlık Merkezine örneğin alındığı tarihten itibaren 72 saatten eski olmamak üzere negatif PCR test sonuçlarını bildirmeleri gerekmektedir. Bu kampüse her giriş için gereklidir. PCR test sonuçlarının bildirim metodu hakkında bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

COVID-19 hastalığını geçirmiş olup 13 ve 27 Eylül itibarı ile aşı zamanı henüz gelmemiş olanlar, aşı hakkı tanınıncaya kadar kampüse PCR testi gerekmeksizin gelebilirler. Ancak, bu kişilerin, hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra en az bir doz aşı olmaları gereklidir. Bu süreci takip için lütfen covid19asitakibi@ku. edu. tr adresi ile iletişime geçiniz.

COVID-19 ile mücadelede çok önemli bir adım olan aşılamanın önemini özellikle vurgulamak ve aşının COVID-19 enfeksiyonunu ve bulaşmasını önlemenin en etkili yolu olmaya devam ettiğinin altını çizmek isteriz. CDC ve WHO'ya göre klinik deneylere ek olarak, COVID-19 aşılarının dünyadaki değerlendirmeleri, aşıların semptomatik hastalığa, özellikle de hastalığın ağır formuna, hastaneye yatışlara ve ölüme karşı yüksek koruyuculuk sağladığını göstermektedir.

Henüz aşı yaptırmamış olanları, kendilerinin ve başkalarının sağlığını ve esenliğini koruma konusunda dikkatli ve düşünceli olmaya önemle teşvik ediyoruz.

KAMPÜS İŞLEYİŞİNİN DEVAMLILIĞI

Daha önce belirtildiği gibi kampüs operasyonlarının 2021 Güz Döneminde tamamen açılmasını planlıyoruz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgilendirmeyi aşağıda görebilirsiniz.

Kapalı -İç- Ortamlar

Aşı veya PCR ve maske zorunluluğu olması nedeni ile ofislerde, sınıflarda ve servislerde seyreltme yapılmayacak; maskenin çıkacağı yemekhane ve kafeteryalarda masa ve sandalye aralarında mesafe ile seyreltme sağlanacaktır.

Bütün sınıf, ofis, laboratuvar, ortak alan, Kütüphane ve Öğrenci Merkezi gibi herkese açık olan kapalı alanlarda maske kullanımı aşılanma durumundan bağımsız olarak zorunludur. Tek kişilik ofis ve laboratuvarlar ile yeme-içme faaliyeti dışında bu konuda bir istisna söz konusu olmayacaktır.

Derslerde hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin maske takması zorunludur. Mümkün olan her durumda sınıfların kapıları açık tutulmalı, ve/veya pencereler açılarak ortamın havalandırılması sağlanmalıdır.

Spor salonu, yüzme havuzu gibi ortamlar sadece aşılı olanlara açık olup, bu mekanlarda da belirlenen kurallara tam olarak uyulmalıdır. Spor salonunda çalışma sürecinde maske takmak gerekli değildir; ancak soyunma salonlarında ve çalışma bittiğinde maske takılmalıdır. Aletler kullanılmadan önce ve sonra kullanan kişiler tarafından temizlenmelidir.

Tam aşılı olmak ciddi hastalığı, hastaneye yatışı ve ölümü büyük ölçüde önlemektedir. Ancak aşılı olanların da hastalığa yakalanabileceğini ve daha az olmak üzere başkalarına bulaştırabileceğini biliyoruz. Bu nedenle aşılı olsak bile, maske, havalandırma, fiziksel mesafe ve el temizliği önlemlerine uymaya devam etmeliyiz.

Yemekhane ve Kafeteryalar

Yemekhane ve kafeteryalarda ayakta olunan (sıra bekleme, ödeme yapma vb. ) sürede maske takmak zorunludur. Ancak yeme-içme etkinliği sırasında maske çıkarılabilir.

Yemek mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalı ve yemeğini bitiren maskesini takmalıdır.

Yemekhane, kafeterya gibi maskenin çıkarılabildiği herkese açık iç ortamlarda kişiler arası mesafeyi gösteren yer çizgilerine mutlaka uyulmalı, kümeleşmelerden kaçınılmalı, sıra düzeni bozulmamalıdır. Yemekten önce ve sonra el temizliğine özen gösterilmelidir.

Açık Ortamlar

Açık ortamlarda da maske takmak önerilir. Bu gereklilik, özellikle kişiler arası 2 metrelik fiziksel mesafenin korunamadığı durumlar için önemlidir.

Kampüse Giriş

Kampüse girişlerde öğrencilerimiz, akademik ve idari çalışanlarımızın KU kimlik kartlarını göstermeleri ve taratmaları gerekmektedir. Kimlik taraması esnasında aşı, bağışıklık ve PCR testlerinin kontrolünün otomatik olarak yapılabilmesi için tarama esnasında geçerli olacak HES kodunuzun ve güncel iletişim numaranızın Self-Checker uygulaması üzerinden tanımlanmış olması gereklidir. Sorunsuz ve hızlı bir giriş deneyimi için HES kodunuzu ve iletişim bilginizi kampüse gelmeden önce tanımlamanızı ve KU Mobil uygulama üzerinden kampüse giriş izninizin olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz. Bilişim Teknolojileri Departmanımız tarafından bu konuda detaylı bilgilendirme ayrı bir duyuru ile yapılacaktır.

COVID-19 pozitif kişilerin, COVID-19 benzeri bulgusu ve COVID-19 ile yakın temaslı olanların kampüse gelmemesi gerekir. Bu kişilerin Self-Checker uygulaması ile semptom bildirimi yapmasını da önemle rica ederiz. Bu özelliklere sahip olmayanların günlük semptom bildirimi yapmaları gerekli değildir.

Tüm ziyaretçilerin de kampüse girebilmeleri için tam aşılı olmaları, değillerse son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri istenecektir.

Büyük bir sabırsızlıkla hepinizle birlikte kampüste olmayı dört gözle beklerken, ihtiyatlı olmaya devam etmenizi ve gerekli dikkati göstermenizi rica ediyoruz.

Selam ve sevgilerimizle,

Kaynak: Habermetre