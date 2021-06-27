Rektörlük Eys Denetleme Ekibi Tarafından İç Denetleme Amacıyla Birimimize Ziyaret Gerçekleştirildi 23-06-2021
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Rektörlük Eys Denetleme Ekibi Tarafından İç Denetleme Amacıyla Birimimize Ziyaret Gerçekleştirildi 23-06-2021

Rektörlük Eys Denetleme Ekibi Tarafından İç Denetleme Amacıyla Birimimize Ziyaret Gerçekleştirildi 23-06-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında birimlerimizin dış denetime hazır hale getirilmesi ve standartların içselleştirilmesi için Rektörlük EYS Denetleme Ekibi tarafından Şarköy Meslek Yüksekokulumuza iç denetleme amacıyla ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında birimlerimizin dış denetime hazır hale getirilmesi ve standartların içselleştirilmesi için Rektörlük EYS Denetleme Ekibi tarafından Şarköy Meslek Yüksekokulumuza iç denetleme amacıyla ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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Rektörlük Eys Denetleme Ekibi Tarafından İç Denetleme Amacıyla Birimimize Ziyaret Gerçekleştirildi 23-06-2021 - Haberler
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