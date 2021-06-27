Rektörlük Eys Denetleme Ekibi Tarafından İç Denetleme Amacıyla Birimimize Ziyaret Gerçekleştirildi 23-06-2021

Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında birimlerimizin dış denetime hazır hale getirilmesi ve standartların içselleştirilmesi için Rektörlük EYS Denetleme Ekibi tarafından Şarköy Meslek Yüksekokulumuza iç denetleme amacıyla ziyaret gerçekleştirilmiştir.