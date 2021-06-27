Rektörlük Eys Denetleme Ekibi Tarafından İç Denetleme Amacıyla Birimimize Ziyaret Gerçekleştirildi 23-06-2021
Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında birimlerimizin dış denetime hazır hale getirilmesi ve standartların içselleştirilmesi için Rektörlük EYS Denetleme Ekibi tarafından Şarköy Meslek Yüksekokulumuza iç denetleme amacıyla ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında birimlerimizin dış denetime hazır hale getirilmesi ve standartların içselleştirilmesi için Rektörlük EYS Denetleme Ekibi tarafından Şarköy Meslek Yüksekokulumuza iç denetleme amacıyla ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Kaynak: Habermetre