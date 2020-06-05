Rektörlerden öğrencilere üniversitelerin kapısını açacak "iyi niyet" anlaşması
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Rektörlerden öğrencilere üniversitelerin kapısını açacak "iyi niyet" anlaşması

Sosyal ağ üzerindeki platformda buluşan Türkiye'deki rektörler, herhangi bir üniversitede okuyan öğrencinin ülkedeki diğer tüm üniversitelerin dijital altyapı, kütüphane ve laboratuvar gibi imkanlarından faydalanması için karşılıklı iyi niyet anlaşması yaptı.

Rektörlerden öğrencilere üniversitelerin kapısını açacak
05.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:50

Sosyal ağ üzerindeki platformda buluşan Türkiye'deki rektörler, herhangi bir üniversitede okuyan öğrencinin ülkedeki diğer tüm üniversitelerin dijital altyapı, kütüphane ve laboratuvar gibi imkanlarından faydalanması için karşılıklı iyi niyet anlaşması yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya platformunda bir süre önce öğrenci merkezli görüş alışverişinde bulunmak için bir araya gelen rektörler, Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinde okuyan öğrencilerin, bulunduğu şehirlerdeki üniversitenin imkanlarından faydalanması için ortak karar aldı. Bu kapsamda öğrenciler bulunduğu şehirdeki üniversitenin dijital altyapı, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı gibi imkanlarından faydalanmak için başvuracak ve burada bilimsel çalışma ve araştırmalar da yapabilecek.

Rektörlerle "iyi niyet" anlaşması yapıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) yeni uygulamayla ilgili belirledikleri başvuru yol haritasını web sayfasından paylaştı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece kendilerinin değil birçok üniversitenin öğrenci merkezli bakış açısı geliştirdiğini ve bunu öncelediğini söyledi. Bu kapsamda birçok rektörün öğrencileri merkeze alan karar aldığını ifade eden Çakmak, "Türkiye'deki rektörler olarak bu konuda aslında karşılıklı iyi niyet anlaşması yaptık. Herhangi bir ilde bulunan ve başka üniversitede okuyan bir öğrencimiz, bulunduğu ildeki üniversiteye başvurarak bu üniversitenin dijital altyapı, kütüphane, internet ve laboratuvar gibi imkanlarından faydalanıp bilimsel çalışma gerçekleştirecek." dedi.

Çakmak, ETÜ olarak uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek bu kapsamda birçok üniversiteden resmi başvuru aldıklarını ve bu başvuruları olumlu cevapladıklarını dile getirdi.

"Başvuranlar bizim öğrenciymiş gibi muamele görecek"

"İmkanlarımızdan faydalanmak isteyen öğrenciler, web sayfamızdan yayınladığımız formu doldurup kayıt yapacak. Üniversiteye girişte kimlik belgesini göstermek suretiyle bizim öğrencimiz gibi muamele görecek." diyen Çakmak, şunları kaydetti:

"Başka üniversitede okusa bile bütün üniversite öğrencileri bizim de evladımız ve öğrencimiz. Bu kolaylığı genç arkadaşlarımıza sağlamak istedik. Öğrencilerimiz, 50 binden fazla eser ile sosyal ve sportif alanları bulunan yeni hizmete açtığımız kütüphanemizden de istifade edebilecek. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bu imkanları tüm öğrencilere sağlayacağımız için çok mutluyuz."

Çakmak, bu uygulamayla Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerinin, bulundukları şehirdeki üniversiteye başvurmak suretiyle o üniversitenin her türlü imkanından faydalanabileceğine işaret etti.

ETÜ'de önemli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapıldığını anlatan Çakmak, üniversite öğrencilerini, içinde araştırma merkezi, araştırma grupları, 2 tane "1000 Sınıfı Temiz Oda", 22 farklı laboratuvar ve birçok mikro nano boyuttaki lazer aygıt ile fotonik aygıtların üretiminin sağlanabildiği Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kristal Girişimcilik Merkezi gibi birimleri olan ETÜ'ye davet etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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