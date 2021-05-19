Rektörlerden Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı
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Rektörlerden Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı

Rektörlerden Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu üniversite rektörleri çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte İsrail'in Gazze şeridinde başlattığı ve aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları kınamak için bir bildiri yayınladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu üniversite rektörleri çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte İsrail'in Gazze şeridinde başlattığı ve aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları kınamak için bir bildiri yayınladı.

172 üniversite rektörünün imzasıyla yayınlanan bildiride," İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uygulaya geldiği yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dahil çok sayıda masum sivil insanı öldürmüş, yaralamış, evsiz bırakmıştır. İnsan haklarını umursamayan ve bir terör devleti haline gelen İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir. Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde, saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı, onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir. Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları mevcuttur. Bu kararlar, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail'in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz. Bu bildiride imzası olan bizler, Filistin halkının, en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinli çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere saldırıların ortaya çıkarttığı acıların sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi. - KÜTAHYA

Rektörlerden Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı
Rektörlerden Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı
Rektörlerden Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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