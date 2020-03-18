Rektörler Karabulut ve Çomaklı'nın acı günü Erzurum Atatürk Üniversetesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası vefat etti.

Erzurum Atatürk Üniversetesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası vefat etti. Rektör Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı'nın cenazesi yarın Aşkale ilçesi Merkez Cami'de kılınacak öğlen namazının ardından toprağa verilecek. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden yapılan açıklamada ise Rektör Prof. Dr. Karabulut'un babası Refik Karabulut'un hayatını kaybettiği belirtildi. Baba Karabulut'un Ağrı Narmanlı Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildiği ifade edilen açıklamada, ailenin taziyeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece telefon, e-posta veya sosyal medya üzerinden alacağı bildirildi. Kaynak: AA