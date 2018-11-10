"Ağızlarına Biber mi Sürelim" Diyen Rektöre Biberli Eleştiri

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ), kampüste izlediği futbol maçında erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğine yönelik sosyal medya üzerinden şikayetini ileten kız öğrenciye, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal; "Ne yapalım, ağızlarına biber mi sürelim?" diye cevap verdi. Üniversitedeki bir grup kadın, Rektör Ünal'ın bu cevabına, ağaçlara astıkları acı biberlerle tepki gösterdi.

KÜFÜRLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

AÜ'de okuyan Nuran Çal, geçen cumartesi kampüsteki kafede Galatasaray ile Fenerbahçe maçını izledi. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğini belirten Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'a iletti. Çal, "Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar" diye yazdı.

Nuran Çal ve Rektör Ünal

"AĞIZLARINA BİBER Mİ SÜRELİM"

Rektör Ünal ise sosyal medya üzerinden öğrenciye, "Ne yapalım Nuran, ağızlarına biber mi sürelim" karşılığını verdi.

AĞAÇLARDA ACI BİBER

Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri de Rektör Ünal'ın bu cevabını farklı bir eylemle eleştirdi. Üniversiteli kadınlar, kampüsteki ağaçlara acı biber ve notlar asarak, rektöre tepki gösterdi. Kadınlar, asılı notlarda "Çözüm acı biber ya da centilmenlik değil zorunlu toplumsal cinsiyet dersleri" ifadelerine yer verdi