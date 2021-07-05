Rektörden sınava geç kalan öğrencilere makam aracı tahsisi

- Rektörden sınava geç kalan öğrencilere makam aracı tahsisi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, sınav yerlerini bulamayanlara makam aracını tahsis etti.

- Rektörden sınava geç kalan öğrencilere makam aracı tahsisi

BİŞKEK - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, sınav yerlerini bulamayanlara makam aracını tahsis etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı, 4 Temmuz 2021'de başarıyla gerçekleştirilirken, KTMÜ rektörü takdir topladı. Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, aday öğrencilerden sınav yerlerini bulamayanlara makam aracını tahsis etti ve gençlerin sınava zamanında girmelerini sağladı. Rektör Prof. Dr. Ceylan'ın bu tutumu Kırgız basınında ve sosyal medyada haber konusu oldu. Prof. Dr. Ceylan, sınav sırasında sosyal medyadan, "Aday öğrencilerimiz Manas Ailemize katılarak hayallerine ulaşmak için büyük bir heyecanla sınava girdiler. Sınıflarını bulamayan adaylarımızın sınav merkezlerimize ulaşmasına yardımcı olduk. Manas'ta tüm imkanlarımız sizin faydanıza tahsis edilir" paylaşımında bulundu.

KTMÜ, salgın boyunca öğrencilerine her ay 60 GB ücretsiz internet desteği sağlaması ile de gündeme gelmişti. Öğrenci odaklılığın kurum kültürünün en önemli unsurlarından biri olduğu KTMÜ'de tüm imkanlar, öğrencilerin faydasına sunuluyor. KTMÜ, kardeş ve dost Türkiye ile Kırgızistan'ın 1995'te ortak kurduğu, Türk Dünyası ülkeleri arasında altın köprü olarak nitelendirilen bir kurum olarak 1997'den beri Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı