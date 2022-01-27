Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret

ISPARTA (AA) - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, evlerine misafir olduğu mekatronik bölümünün 3 öğrencisi için menemen pişirdi.

Rektör Diler, Modernevler Mahallesi'ndeki bir öğrenci evine sürpriz ziyarette bulundu.

Öğrencilerle sohbet eden ve cep telefonu ile aradığı aileleriyle görüntülü görüşen Diler, bütünleme sınavına hazırlanan öğrencilere moral verdi. Diler, kendi pişirdiği menemeni öğrencilerle yedi.

Diler, AA muhabirine, misafir olduğu öğrenci evinde 40 yıl öncesine giderek öğrencilik yıllarını hatırladığını söyledi.

Öğrencilerin dertlerini ve sorunlarını yakından bilmek istediğini belirten Diler, bunun için de kütüphanede, yurtta, evlerde öğrencilerle bir arada olmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Kovid-19 salgınının bir an önce bitmesini dileyen Prof. Dr. İbrahim Diler, "Öğrencilerimizle camdan cama değil, candan cana yüz yüze ve gönülden gönüle birlikte etkinliklerimiz sürecek. Salgın sürecinin sonlanmasıyla en güzel günleri onlarla birlikte yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mekatronik bölümü 4. sınıf öğrencisi Ahmet Özer de rektörü misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sınav dönemlerinde her öğrencinin strese girdiğini ifade eden Özer, "Rektör hocamızın ziyareti ve pişirdiği menemen bizler için moral ve motivasyon oldu." dedi.

Öğrencilerden Salih Gökmen ise sürpriz ziyaretin çok samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Öğrenci Fatih Argın da, "Güldük, eğlendik geldikleri için çok teşekkür ederim. Rektör hocanın bize menemen yapması çok samimi bir durum, daha önce hiç karşılaşmamıştım. Çat kapı böyle bir durumla karşılaşmak insanı gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.