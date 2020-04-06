Rektörden 'immün plazma' tedavisi için kan çağrısı ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, koronavirüs tedavisinde kullanılacağı duyurulan 'immün plazma' tedavisine ilişkin, "İyileşmiş vatandaşlarımızı iyileştikten 14 gün sonra, kan verme şartlarına sahiplerse Erciyes Üniversitesi kan merkezlerine bekliyoruz.

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, koronavirüs tedavisinde kullanılacağı duyurulan 'immün plazma' tedavisine ilişkin, "İyileşmiş vatandaşlarımızı iyileştikten 14 gün sonra, kan verme şartlarına sahiplerse Erciyes Üniversitesi kan merkezlerine bekliyoruz. Bu sayede sağlığına kavuşan hastalarımız, başka insanların tedavisine katkıda bulunabilir ve hayat kurtarabilirler" dedi.

Rektör Prof. Dr. Çalış, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlayan 'immün plazma' tedavisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Koronavirüsle mücadelede iyileşmiş hastaların, kendilerinden alınacak kan plazmasıyla kritik durumdaki hastaların tedavisine katkıda bulunabileceğini kaydeden Prof. Dr. Çalış, "Bu nedenle, iyileşmiş vatandaşlarımızı iyileştikten 14 gün sonra, kan verme şartlarına sahiplerse Erciyes Üniversitesi kan merkezlerine bekliyoruz. Bu sayede sağlığına kavuşan hastalarımız, başka insanların tedavisine katkıda bulunabilir ve hayat kurtarabilirler" dedi.

'DESTEKLEYİCİ TEDAVİ OLARAK KULLANILIYOR'Rektör Prof. Dr. Çalış, 'immün plazma' tedavisinin uzun yıllar tıpta çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılan bir yöntem olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Destekleyici bir tedavi olarak hastalarda kullanılıyor. Hastalığı yenmiş ve vücudu hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olan kişilerden alınan antikorlar, hasta olan kişiye damar yolu ile veriliyor. Böylece kişinin kendi bağışıklığını geliştiremediği ya da eksik kaldığı durumlarda iyileşme sağlanabiliyor. Bu yöntem daha önce SARS ve Ebola salgınlarında da kullanılmıştı. COVID-19 hastalığı ve SARS-CoV2 olarak bilinen yeni tip koronavirüs, modern tıp literatürüne yeni girdi. Dolayısıyla, hastalığın tedavisinde bu yöntemin ne kadar etkili olacağı, henüz çok geniş çaplı araştırmalarla ortaya konabilmiş değil. Ancak bu konuyla ilgili doktorlarımız, COVID-19 tanısı konmuş hastalarla yapılan araştırmalardan ve daha önceki tecrübelerinden yola çıkarak bu tedavi yönteminin etkili olabileceğini belirtiyorlar."'YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARA GÖNDERECEĞİZ'Rektör Prof. Dr. Çalış, hastalığı geçirmiş, taburcu olmuş veya elinde hastalığa dair tanısı olan hastalara bu durumu anlatıp, onlardan onaylarını isteyeceklerini kaydederek, "Onları gönüllülük esasıyla plazma toplama havuzuna dahil edeceğiz. Çünkü bir kişi haftada maksimum iki kez olmak üzere uzun sure verici olabilir. Hastanın son testinin negative olması ve taburcusunun ardından 14 gün geçtikten sonra, kan ve boğaz sürüntü testi yaparak vücutta virüs kalmadığından emin olacağız. Ardından, eğer HIV ya da Hepatit gibi kan vermesine engel başka bir hastalığı yoksa ve 18-65 yaş aralığındaysa bu kişilerden yaklaşık 45 dakika süren bir yöntemle plazmaları toplayacağız. Bu immüne plazmayı hızlı bir şekilde yoğun bakımlarda yatan hastalara göndereceğiz. Hastalarımızın iyileşmesinde katkı olması dileklerimizle bu işlemi başlatmış oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA