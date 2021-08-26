Rektör Yıldız: "Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması"
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Rektör Yıldız: "Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması"

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Yerel

Rektör Yıldız: "Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması" -Sivas'a gelen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki Gazeteci Nazi Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Rektör Yıldız: "Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması"

-Sivas'a gelen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki Gazeteci Nazi Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamında ziyaret etti

SİVAS - Sivas'a gelen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki Gazeteci Nazi Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Bir takım gezi ve ziyaretler için memleketi Sivas'a gelen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki Gazeteci Nazi Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette sorulara cevap veren Rektör Alim Yıldız üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Bu sene inşallah 20 Eylülde biz eğitim öğretime başlayacağız"

Erol Bulut'un 'Yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusunu cevaplayan Rektör Alim Yıldız, "Bir buçuk yıldan beri salgından dolayı öğrencilerimiz kendi evlerinde, kendi memleketlerinde bizde uzaktan eğitimle bu eğitim dönemini böyle geçirdik. Bu sene inşallah 20 Eylülde biz eğitim öğretime başlayacağız yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklarımızı yaptık ama son anda bir şey olur sağlık bakanlığı, milli eğitim bakanlığı gibi bakanlıklarımız bir karar verirse uymak zorunda kalırız ama bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık biz. Üniversite personellerimiz, hocalarımız aşılarını yaptırdılar. Öğrencilerimize de aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz çünkü öğrenciler bizlere emanet. Burada onların başına herhangi bir şeyin gelmesini elbette arzu etmeyiz. Biz her türlü tedbiri alacağız. İnşallah bu sene 20 Eylülde başlayıp 2'inci dönemin sonuna kadar da bu eğitimi sürdürmeyi düşünüyoruz. Yeni YÖK başkanımızın bir toplantısı var biz rektörleri de davet etti. YÖK başkanımız bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Birçok üniversite şuanda akademik takvimi açıkladı rektör hocaların yaptığı açıklamalarda biz şunu görüyoruz bütün üniversiteler yüz yüze eğitim yapmak için hazırlıklarını tamamlamışlar. Biz böyle bir şeyi bekliyoruz. Artık normalleşmeye geçmemizin iyi olacağını düşünüyoruz. Ülkemizin buna ihtiyacı var, öğrencilerin ve bizlerin buna ihtiyacı var. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi büyük bir yerleşke bir buçuk yıldır sanki öğrenciler gelmediği dönemde öksüz gibiyiz. Onların burada olmalarını istiyoruz" dedi.

"2022-2023 döneminde Hukuk Fakültesinde de öğrencilerimiz olacak"

Yeni açılacak olan Hukuk Fakültesi ile ilgili bilgiler veren Rektör Alim Yıldız, "Hukuk Fakültesine inşallah gelecek yıl öğrenci alımına başlayacağız. Bir hocayı almıştık 4 tane hocanın da iznini aldık onun da yakın zamanda ilana çıkaracağız yılsonuna kadar da 3 hoca daha alacağız. Böylece 2022-2023 döneminde Hukuk Fakültesinde de öğrencilerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Rektör Yıldız: 'Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması'
Rektör Yıldız: 'Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması'
Rektör Yıldız: 'Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması'
Rektör Yıldız: 'Bizim gönlümüzden geçen yüz yüze eğitimin başlaması'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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