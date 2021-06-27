Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Nazır'ın Kayınvalidesi Vefat Etmiştir
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Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Nazır'ın Kayınvalidesi Vefat Etmiştir

Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Nazır'ın Kayınvalidesi Vefat Etmiştir
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram NAZIR'ın kayınvalidesi vefat etmiştirRektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram NAZIR'ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram NAZIR'ın kayınvalidesi vefat etmiştirRektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram NAZIR'ın kayınvalidesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sa bır ve başsağlığı dileriz. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR

Kaynak: Habermetre

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