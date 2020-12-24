Rektör Yardımcısı Türkmen, online söyleşi programına katıldı
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Rektör Yardımcısı Türkmen, online söyleşi programına katıldı

24.12.2020 08:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:14
Rektör Yardımcısı Türkmen, online söyleşi programına katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, pandemi sürecinde halkın sağlık ve spor açısından bilinçlendirmesi adına düzenlenen 'Sporda Köprüler Kurmak, Herkes İçin Spor Deneyimimiz' konulu söyleşi programına uzaktan bağlantı yöntemiyle katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, pandemi sürecinde halkın sağlık ve spor açısından bilinçlendirmesi adına düzenlenen 'Sporda Köprüler Kurmak, Herkes İçin Spor Deneyimimiz' konulu söyleşi programına uzaktan bağlantı yöntemiyle katıldı.

Dünya Bocce Konfederasyonu Başkanlığı ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen online söyleşi programına konuk olarak katılarak programın yöneticiliğini yapan Gazi Üniversitesi rektör danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül'ün sorularını yanıtladı.

Herkes için spor konusunda ulusal ve uluslararası alanda oldukça deneyimli olan rektör yardımcısı Türkmen, katıldığı söyleşi programında sporun önemi, sporda iletişim kurma, pandemi sürecinde sporun faydaları, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve spora özendirilmesi faaliyetleri gibi konularda bilgi verdi. Sporla ilgili köprü metaforunu kullanmanın spor açısından önemine değinen rektör yardımcısı Türkmen, özellikle geleneksel ve modern spor dallarında da Türkiye'nin bir köprü vazifesi üstlendiğini vurguladı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun gelişimi hakkında bilgi paylaşımında bulunan rektör yardımcısı Türkmen; Türkiye'de gerçekleştirilen herkes için spor çalışmaları, küresel olarak gerçekleştirilen herkes için spor faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bu konularla ilgili olarak kendi çalışmaları ve tecrübeleri hakkında da sunum yapan rektör yardımcısı Türkmen, söyleşinin sonunda programın yöneticiliğini yapan Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül tarafından sorulan sorulara da yanıt verdi.

Programda dinleyici olarak yer alan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da, söyleşinin sonunda, katılımı ve gerçekleştirdiği sunumdan ötürü rektör yardımcısı Türkmen'e teşekkür etti. - BAYBURT

Rektör Yardımcısı Türkmen, online söyleşi programına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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