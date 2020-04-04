Rektör yardımcısı, evlerinden çıkamayanlara kemanıyla moral veriyor Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, koronavirüs tedavisi görenlere ve evlerinden çıkmayan vatandaşlara sosyal medya üzerinden her gün keman konseri veriyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, koronavirüs tedavisi görenlere ve evlerinden çıkmayan vatandaşlara sosyal medya üzerinden her gün keman konseri veriyor.

Aynı zamanda Devlet Konservatuvarı Müdürü, Balkan Senfoni Orkestrası Şefi-Genel Sanat Yönetmeni de olan TÜ Rektör Yardımcısı Zafer, bir haftadır Facebook üzerinden canlı yayın yapıyor.

Kemanıyla seslendirdiği eserlerle vatandaşlara moral veren Zafer, mini konserlerinin sonunda "evde kal" ve "hayat eve sığar" mesajı vererek koronavirüsle mücadeleye katkı sağlıyor.

Prof. Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Bu zor dönemlerde insanların morale ihtiyacı olduğunu belirten Zafer, "Bir sanatçı olarak bu süreçte 'insanlığa nasıl katkı sağlayabilirim' diye düşündüm. Her akşam canlı yayında eşimin kemanımla konser verirken çektiği videolarla insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte amacımız insanların evde kalmasını sağlamak, evde kalmaları için dikkat çekici videolar çekmekti. Bunu müzik eşliğinde yaparak insanlara moral vermeye çalıştık." diye konuştu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele edenlerin ve karantinada olanların moralle hastalığı yeneceğine inandığını dile getiren Zafer, şöyle devam etti:

"Moral konserlerimiz devam edecek. Özellikle kendi kültürümüzden, halkımızın sevdiği, beğendiği bestecilerin eserlerini seslendirmeye özen gösteriyorum. 'Gülnihal', 'Fikrimin İnce Gülü', 'Nazende Sevgili' ve 'Türkiyem' gibi ülkemizin seçkin eserlerinden örnekler sunuyorum. Eşimle bütün amacımız insanlara ufak da olsa moral verebilmektir."

"En büyük emeği sahadaki sağlık çalışanları veriyor"

Prof. Ahmet Hamdi Zafer, koronavirüsle mücadelede en büyük emeği sahadaki sağlık çalışanlarının verdiğini vurguladı.

İnsanların evde kalarak sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırabileceğini anlatan Zafer, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımıza minnettarız, hayatımızı kurtarıyorlar. Bizim de vatandaşlar olarak tedbirleri uygulamamız lazım. Biz eşimle evimizde otururken dahi 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyoruz. Dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz, çıkmak zorundaysak maskemizi eldivenlerimizi takıyoruz. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Yanımda taşıdığım ufak kolonyamla ellerimi dezenfekte ediyorum."

Prof. Zafer, orkestra üyeleriyle internetten görüntülü aramayla çalışma yaptıklarını, Devlet Konservatuvarındaki öğretim görevlilerinin de aynı yöntemle öğrencilerine ders verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA