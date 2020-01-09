Rektör Yardım'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

09.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:30

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Rektör Yardım, kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, hızlı ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazetecilerin, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olduğunu kaydetti. Yardım, "Demokrasinin temellerinin sağlamlaştırılması ve düşünce özgürlüğünün geliştirilmesinde basın mensuplarının ciddi sorumluluğu bulunmaktadır. İletişim teknolojilerinin gün geçtikçe geliştiği, değiştiği ve çeşitlendiği günümüzde, hızlı haber alma özgürlüğünün gelişmesinin yanında ne yazık ki çeşitli bilgi kirliliklerinin yaşandığı da görülmektedir. Bunun önüne geçmek adına değerli basın mensuplarına yüklenen sorumluluklar bir kat daha artmaktadır. Öte yandan, milletlerin algılar üzerinden dürtüldüğü, kimi zaman kaosa sürükletildiği adeta algı savaşlarının yaşandığı günümüzde, basın veya medya çalışanlarımızın mesleklerini icra ederken toplumumuzun hassasiyetlerini ve ülkenin durumunu göz önünde bulundurmaya özen göstermeleri, birtakım karanlık odakların algı operasyonlarına alet olmamaları büyük önem arz etmektedir. Evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan, ülkemizin daha çok tanıtılmaya ihtiyacı olan ilimizin, üniversitemizin ve en önemlisi halkımızın talep ve beklentilerini doğru bir şekilde yansıtarak kamusal bir görevi yerine getiren, özellikle de göreve geldiğimiz günden bu yana bizleri, üniversitemizin faaliyetlerini doğru ve etkili bir biçimde yansıtan tüm basın çalışanlarının ve özelde Bitlis'teki medya ve basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, hepsine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA