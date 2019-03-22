Rektör Yabancı Öğrencilerle Tava Yaptı

Bu doğrultudaki eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrencilerle bir araya gelen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür öğrencilerle tava yaptı.

GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür "Özellikle uluslararası öğrencilerimizin Gaziantep'in mutfağını öğrenmeleri ve ülkelerine gittikleri zaman da Gazi şehrimizin mükemmel mutfağını oraya yansıtmaları ve her halükarda Türkiye'yi ve Gaziantep'i unutmamaları için çok önemli proje. Böylesine güzel bir proje yaptıkları için arkadaşlarıma, projede yer alan tüm uluslararası öğrencilerine ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları hocalarına teşekkür ediyorum" dedi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk yönetiminde yürütülen Toplumsal Duyarlılık Projesi dersi kapsamında gerçekleştirilen ve 20 Ülkeden 40 öğrencinin katıldığı etkinlik, üç hafta boyunca haftada iki saat olmak üzere, Gaziantep mutfağından yemeklerin yapımı ve tanıtımına yönelik olması amacıyla planlandı. Üç haftalık bir süreçte gerçekleşecek olan Beynelmilel Yemekler Etkinliği Projesi 10 Nisan 2019 Çarşamba günü büyük bir festivalle son bulacak.

Kaynak: Bültenler