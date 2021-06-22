Rektör Vekili Tomar, "Üniversite Çevresini Ağaçlandırma Programı"Na Katılım Gösteren "Akademik Personel ve Öğrenciler"E Sertifikalarını Verdi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 22 Haziran 2021 Salı günü, "Üniversite Çevresini Ağaçlandırma Programı" kapsamında üniversitemizde ağaç diken ve ağaç dikimini destekleyen akademik personel ve öğrencilerle makamında düzenlenen...

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 22 Haziran 2021 Salı günü, "Üniversite Çevresini Ağaçlandırma Programı" kapsamında üniversitemizde ağaç diken ve ağaç dikimini destekleyen akademik personel ve öğrencilerle makamında düzenlenen sertifika programında bir araya geldi.

Rektör Vekili Tomar, program kapsamında bu yıl toplam 5100 adet ağaç dikildiğine ve dikilen ağaçların üniversitemiz bünyesinde bulunan "Botanik Bahçesi"nde yetiştirildiğine dikkat çekti.

Sayın Tomar, etkinliğe katılım gösterenlere duyarlılıkları için teşekkür ederek sertifikalarını takdim etti.

Anı fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

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Kaynak: Habermetre