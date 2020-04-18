Rektör Uzun, YLSY öğrencileriyle video konferansla görüştü Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Yurt Dışı Eğitim Programı kapsamında ABD, İngiltere, Almanya ve Malezya'da üniversite adına öğrenimlerine devam eden doktora öğrencileriyle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Yurt Dışı Eğitim Programı kapsamında ABD, İngiltere, Almanya ve Malezya'da üniversite adına öğrenimlerine devam eden doktora öğrencileriyle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Yurt Dışı Eğitim Programı (YLSY) kapsamında ABD, Almanya, İngiltere ve Malezya'da öğrenimlerine devam eden öğrencileriyle iletişimini koparmıyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini farklı ülkelerde Üniversite adına sürdüren öğrenciler Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve danışmanlarıyla belli periyotlarda bir araya gelerek, öğrenim süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.

YLSY öğrencilerinin sağlık durumları yakından takip ediliyor

Dünya genelinde 186 ülkeyi etkisi altına alan Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sistemi kapsamında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin sağlık durumları yakından takip ediliyor. Bartın Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan danışmanlar öğrencilerle bu noktada iletişim kurarak bilgiler alıyor. Rektör Uzun da video konferanslarda bu doğrultuda gerekli bilgileri alarak, tedbirli olunması konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

İhtisaslaşma kapsamında yapılabilecekler konuşuldu

Gerçekleştirilen video konferanslarda lisansüstü öğrencilere Bartın Üniversitesi'nin 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanındaki çalışmalarından bahseden Rektör Uzun, bölgesel kalkınma odağındaki çalışmalara üniversitenin tüm bileşenleriyle katkı sunulmasının önemli olduğuna değindi. Rektör Uzun, "Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' konusunda yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz. Uzun soluklu planlamalar neticesinde oluşturduğumuz misyon ile bölgemize değer katacağımıza ve bunu hep birlikte başaracağımız inanıyorum" dedi.

"Sinerji oluşturan çalışmalarla gelişimimize değer katacağız"

Rektör Uzun, YLSY öğrencilerinin eğitimlerini tamamladıklarında daha evrensel bir bakış açısıyla değerlendirme yapabileceklerine değinerek, ülkemizi, bayrağımızı ve üniversitemizi gerçekleştirdikleri çalışmalarla daha yukarıya taşıyacaklarına inandığını ifade etti. Rektör Uzun, "6 farklı ülkede öğrenimlerine devam eden öğrencilerimiz, içselleştirdikleri bu toprakları imza attıkları çalışmalarla millileştirme ve değer katma konusunda önemli işler yapacaklardır. Gerek yetiştirdikleri öğrencilerle sonsuz bir döngü oluşturarak ülkemize hizmet edecek, gerekse bilimsel çalışmalarla insanlığın iyi yönde gelişimine katkı sunacaklardır. Bu noktada özellikle üniversitemizin bölgesel kalkınma odağında üstlendiği misyona da değer katacak, ülkemizin gelişimi için çaba sarf edeceklerdir. Bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalarla sinerji oluşturacaklardır. Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyonla bize tevdi edilen hedeflere ulaşmamızda önemli bir etki oluşturacaklardır. Bu düşüncelerle ortaya koydukları vizyon ile ülkemizin kalkınmasına değer katan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a ve Bakan Yardımcılarımız Prof. Dr. Mustafa Safran'a, Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer'e, Sayın Reha Denemeç'e, MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'ye teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantılarda güncel süreçler başta olmak üzere, ülke dinamikleri, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir gelişim kapsamında bir çok konuda beyin fırtınaları yapıldı. 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanı kapsamında atılması gereken adımlar ve hedefler konuşuldu. Karşılıklı görüş alışıverişinde bulunulan toplantılarda, gerçekleştirilen çalışmalar, sürdürülebilir hedefler ve bu noktada ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda fikirler aktarıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA