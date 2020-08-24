Rektör Uzun, OSTİM'de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
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Rektör Uzun, OSTİM'de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, OSTİM'de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni tanıttı.

Rektör Uzun, OSTİM'de
24.08.2020 00:00 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:03

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, OSTİM'de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni tanıttı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun ve Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı ile birlikte OSTİM'i ziyaret etti. Burada OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile bir görüşme gerçekleştiren Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler verdi.

OSTİM ile yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak bölgesel odaklı bir anlayışla ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz. 'Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi' üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Yeni YÖK anlayışla büyük önem verilen 'Bölgesel Kalkınma ve Odaklı Misyon Farklılaşması' projesi kapsamında 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' konusunda gayret gösteriyoruz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç Hocamız ile birlikte YÖK üyelerimizin ve tüm paydaşlarımızın da desteğiyle ülke olarak gelişimimize değer katıyoruz. Bu noktada OSTİM ile yapılabilecek iş birlikteliğini önemsiyor, Yönetim Kurulu Başkanımız Orhan Aydın ile tüm iş insanlarımıza nazik ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda "Filyos Projesi" konuşuldu

Ziyaretin ardından gerçekleştirilen toplantıda konuşmasına devam eden Rektör Uzun, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ile beraberindeki katılımcılara yaptığı sunum ile "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi" ve Bartın Üniversitesinin "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Rektör Uzun, 11. Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olarak geçen Filyos Yatırım Havzası'nda son durum paylaşarak, havzaya yatırımcıların gelmeye başladığını söyledi.

Üniversite olarak ihtisaslaşma sürecinde tüm odağı Filyos'a çevirdiklerini kaydeden Rektör Uzun, "Filyos'da 25 milyon ton/yıl kapasiteli Türkiye'nin en büyük limanlarından biri yapılıyor. Bölgemizde böyle bir gelişme olunca doğal olarak biz de buna kayıtsız kalamazdık. Buraya gelecek sanayinin de üniversite ile iş birliği yaparak katma değeri yüksek gelişmeleri daha fazla arttırabileceğini düşünerek tüm hedefimizi Filyos'a çevirdik" ifadelerini kullandı.

"Katma değeri yüksek ürünler üretilebilecek"

Bartın Üniversitesi'nin ihtisaslaşma alanı çalışmaları kapsamında bütün paydaşlarıyla ve bölgedeki tüm aktörlerle 100'ün üzerinde toplantı yaptıklarını da kaydeden Rektör Uzun, "İhtisaslaşma çalışmalarımız ilk olarak 2017 yılından itibaren başladı diyebiliriz. Bölgenin potansiyelini keşfetmeye başlamamız ile birlikte bazı alanlara ağırlık vermeye başladık. Bu süreçte birçok toplantı gerçekleştirdik. Hem iç hem de dış paydaşlarımızla oldukça verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Uzun soluklu bir planlama ve adım adım ilerlememiz sayesinde bugünkü neticeyi elde ettik ve 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' konusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) çelik sektörü kümelenmesi çalışmalarına da işaret eden Rektör Uzun, bölgede katma değeri yüksek uç ürünler üretilebileceğini aktardı.

"OSTİM, yeni limanıyla dünyaya açılmaya devam edecek"

Filyos Yatırım Havzası'nın 11. Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olarak tarif edildiğine dikkat çeken Rektör Uzun, bölgede; liman, endüstri bölgesi, daha sonra serbest ticaret bölgesi ve bir lojistik kümelenmesinin de öngörüldüğünü belirtti.

Rektör Uzun, "Filyos, Türkiye'nin üretim merkezlerine yakın. Ankara'ya en yakın liman burası olacak, OSTİM'in limanı olacak. Eskişehir'in, Kayseri'nin, Konya'nın hatta birbirine entegre ulaşım ağlarıyla Antalya'nın limanı olabilecek potansiyeldedir" şeklinde konuştu.

Çin'in, dünyaya çok çeşitli yollardan ulaşmaya yönelik Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni hatırlatan Rektör Uzun, "Tarihi İpekyolu hala en ekonomik rota olarak tarif ediliyor. Buradan baktığımızda en ekonomik ve en kısa mesafe Filyos. Çünkü coğrafi olarak Avrupa'ya en kısa mesafe. Dolayısıyla buradan; Karadeniz'i baştan başa geçerek Varna'ya oradan Avrupa'nın içlerine ya da Rusya ve Ukrayna'nın limanlarına Karadeniz üzerinden ulaşılabilir. Aynı zamanda Ortadoğu pazarının da tam üzerinde. Ortadoğu'nun da buradan Balkanlara, Kafkaslara açılmasında stratejik bir öneme sahip olabilir" değerlendirmelerinde bulundu.

"Dünyada akıllı liman kavramı gelişiyor"

Dünyada akıllı liman konseptinin geliştiğinin altını çizen Rektör Uzun, "Akıllı limanlar; liman, endüstri bölgesi, serbest ticaret bölgesinden oluşan bir ekosistem. Orada üret ve hemen sevk et şeklinde. Akıllı limanların etrafında gelişecek teknolojiler orta, orta yüksek ve yüksek teknolojiler olabilir" dedi.

Gerek projenin gerçekleştiği noktaya yakınlık gerekse ihtisaslaşma alanı bağlamında "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni yakından takip ettiklerini de sözlerine ekleyen Rektör Uzun, şunları kaydetti:

"Liman tamamlandı. Şimdi endüstri bölgesi ve önündeki serbest ticaret bölgesi şekillenecek. Burası üretim için biçilmiş kaftan. Ne kadar katma değerli ürün üretecek, yüksek teknoloji üretecek firmalar gelirse o kadar çok fırsat elde edilmiş ve ülkemizin gelişimine değer katmış oluruz."

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ise Rektör Uzun ve beraberindekilere teşekkür ederek, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen çelik kümelenmesi çalışmaları başta olmak üzere "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni yakından takip ettiklerinin altını çizdi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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