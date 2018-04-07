Rektör Uzun, 11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısına Katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun Samsun'da gerçekleştirilen "11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı"na katıldı.

"11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı" Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Samsun Valiliği'nin ev sahipliğinde Samsun'da düzenlendi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda 16 ilin valileri, rektörleri, belediye başkanları ile ticaret, sanayi, ziraat ve esnaf sanatkar odası başkanları yer aldı.

Toplantıyla ilgili düşüncelerini aktaran Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'ın himayelerinde gerçekleştirilen toplantıda çok önemli çıktılar alındı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 11. Kalkınma Planı'nın bitirilmesi hedeflenmektedir. Bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle ülkemiz 2023 yılında daha güçlü bir ülke olacaktır. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesi ve büyümesi için üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi bu hedeflere ulaşılmasında önemli bir faktördür. Bu doğrultuda üniversite olarak çalışmalarımızla başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunma gayretindeyiz" dedi. - BARTIN