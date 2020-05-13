Rektör Uysal: "Ülke olarak bu felaketin altından da hep birlikte kalkacağız"
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Rektör Uysal: "Ülke olarak bu felaketin altından da hep birlikte kalkacağız"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yayımladığı Engelliler Haftası mesajında, ülke olarak Korona virüs (Covid-19) felaketinin altından da hep birlikte kalkacaklarını belirtti.

Rektör Uysal:
13.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:51

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yayımladığı Engelliler Haftası mesajında, ülke olarak Korona virüs (Covid-19) felaketinin altından da hep birlikte kalkacaklarını belirtti.

Rektör Kazım Uysal, Engelliler Haftasıyla ilgili yaptığı açıklamada;" Her yıl 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası tüm Türkiye'de ve ilimizde ortak organizasyonlarla kutlanmaktadır. Bu sene tüm dünyada yaşanan Korona virüs (Covid-19) salgını maalesef ülkemizi de yakından tehdit etmiş ve tüm ülke bu virüs ile mücadele başlatmıştır. İlimizde ve üniversitemizde alınan tedbirler neticesinde virüs ile mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmalara çok yakın olarak destek veren başta sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize ve tüm personelimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli öğrencilerimiz, "Evde kal" çağrısına uyarak sağlığınızı tehlikeye atmamanızı canı gönülden temenni ediyorum. İnanıyorum ki, ülke olarak bu felaketin altından da hep birlikte kalkacağız ve eğlence ve şenliklerle yapılacak olan engelliler haftasını yeniden hep beraber sağlık içinde kutlayacağız. Bu nedenle engelli ve engelsiz tüm öğrencilerimizi yapılan uyarılara dikkat etmelerini ve talimatlar doğrusunda hareket ederek sağlıklarını korumalarını önemle rica ederken okulumuzda bulunan engelli öğrencilerimizin, ilimizde bulunan engelli vatandaşlarımızın ve tüm ülkemizde bulunan engelli kardeşlerimizin engelliler haftasını tüm içtenliğimle kutlar sağlıklı ve sıhhatli kalmanız için saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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