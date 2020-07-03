Rektör Uysal'dan Türkiye Muaythai Federasyonu'na ziyaret
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Korkmaz Atalay ile bir araya geldi.
03.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:12
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Korkmaz Atalay ile bir araya geldi.
Federasyonun Ankara'daki merkezinde gerçekleşen görüşmede Dumlupınar Üniversitesi heyetini Federasyonun Genel Sekreteri Korkmaz Atalay karşıladı.
Ziyarette ile iki kurum arasında devam eden iş birliği konuları ve ortak düzenlenecek etkinlikler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA